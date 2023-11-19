На Херсонщині дезертирували близько 20 російських загарбників — Генштаб

Близько двадцяти російських загарбників дезертирували зі складу 144 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, які дислокуються в районі населеного пункту ринки, що на Херсонщині.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

У повідомленні вказується, що російські загарбники самовільно залишили бойові позиції.

"В районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, які самовільно залишили бойові позиції", -

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку загарбники перевдягаються в цивільний одяг та тікають з передової.

Крім того, ми раніше інформували, що у Токмаку осетинський "мобік" поскаржився, що його побили російські н*цисти.

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