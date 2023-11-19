В России заявили о якобы атаке БпЛА на Москву

оккупанты заявили, что беспилотник был сбит силами ПВО.

В России заявили о якобы отражении атаки летевшего в направлении Москвы украинского беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба мэра российской столицы Сергея Собянина.

Сообщается, что российское ПВО якобы сбило беспилотник в Богородском городском округе Московской области.

"Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", — говорится в сообщении.

Также эту информацию подтвердили в Минобороны страны-агрессоры.

Напомним, ранее сообщалось, что партизаны "Атеш" разведали новый ракетный завод в Москве.

Кроме того, мы ранее информировали, что жители Москвы больше других россиян настроены на продолжение войны оккупационными войсками РФ против Украины.

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