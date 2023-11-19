Киев и область атакуют ударные БпЛА: работает ПВО

Поздним вечером 18 ноября российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками типа Shahed, по которым отработали силы ПВО.

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Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

В сообщении указывается, что в Киевской области силы ПВО продолжают работать по враждебным целям.

"Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — отметили в ОВА.

Позже начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе ПВО на подступах к столице.

"На подступах к Киеву работает ПВО. Угроза БПЛА для столицы сохраняется. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 18 ноября в Одесском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры — фото.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупационная армия России 17 ноября нанесла удар по Запорожской области дронами типа "Shahed".

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