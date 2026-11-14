Молодящие прически: трендовые стрижки для женщин 50+

Николь Кидман. / © Associated Press

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Когда-то существовало негласное правило: после 50 лет женщинам не следует носить длинные волосы. Мол, с возрастом нужно отказаться от роскошных локонов в пользу короткого боба или еще более лаконичной стрижки. Однако сегодня подобные ограничения остались в прошлом.

Какие прически лучше всего подходят женщинам после 50, рассказали hair-эксперты издания Vogue España.

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Парикмахер Джордж Нортвуд называет устаревшим убеждение о том, что барышням после 50 лет нужно обязательно стричься коротко. По его словам, значение имеет не длина волос, а удачно подобранная стрижка и их состояние. Прическа должна помогать чувствовать себя уверенно, отражать характер и личный стиль.

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Как ухаживать за волосами

Единственное правило, которое действительно следует придерживаться, — тщательный уход. С возрастом волосы могут становиться более сухими, жесткими и ломкими, в частности из-за потери природного пигмента.

Парикмахеры советуют регулярно подстригать кончики и поддерживать волосы увлажненными и питательными. В частности, следует использовать питательную маску как минимум раз в неделю.

Специалист советует обратить внимание на сбалансированное питание с достаточным количеством зеленых листовых овощей. При необходимости можно обсудить с врачом дополнительное употребление омега-3.

Как добавить объем длинных волос

Чтобы волосы выглядели более густыми и здоровыми, стилисты рекомендуют не ограничиваться домашним уходом, а периодически пробить профессиональные процедуры, направленные на укрепление структуры волос.

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Важно также правильно подобрать средства для домашнего использования. Несмываемые уходовые продукты помогают поддерживать гладкость, блеск и облегчают укладку. Особенно это актуально для тонких волос, которым часто не хватает природного объема.

Какие прически подходят женщинам после 50 лет

При выборе стрижки стилисты советуют учитывать форму лица, структуру волос и их густоту. Удачным решением могут стать мягкие слои и текстурированная челка: они помогают подчеркнуть глаза, скулы и сделать образ более выразительным.

Hair-эксперты советуют вдохновляться прическами знаменитостей. Звездные стилисты часто используют разную длину прядей и оттенки волос, чтобы подчеркнуть черты лица и освежить внешность.

Среди звезд, доказывающих, что длинные волосы выглядят прекрасно в любом возрасте, — Деми Мур, Моника Беллуччи, Сара Джессика Паркер, Джулианна Мур, Наоми Кэмпбелл и Джерри Голл.

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Длинные прямые волосы

Гладкие длинные волосы с ровным срезом – классика, которая никогда не выходит из моды. Такая прическа выглядит элегантно и особенно эффектно сочетается с естественным блеском и ухоженными кончиками.

Гладкие косы

Аккуратно заплетенные косы — удачный вариант для тех, кто хочет собрать длинные волосы и одновременно выглядеть стильно. Особенно актуальны гладкие прически без выбитых прядей, с четким пробором и тщательно зафиксированными волосами.

Природные волны

Легкие волны придают волосам объем и движение, создавая непринужденный образ. Такая прическа не требует идеальной укладки – достаточно подчеркнуть естественную текстуру прядей.

Пробор посередине

Ровный пробор посреди головы помогает создать симметричный и утонченный образ. Он гармонично сочетается как с прямыми волосами, так и мягкими волнами и подходит для повседневных и вечерних причесок.

Максимальный объем

Объемные волосы с пышными корнями и приподнятыми прядями снова привлекают внимание. Такая укладка делает прическу более выразительной, придает образу роскоши и особенно эффектно выглядит на длинных волосах.

Природные кудри

Обладательницам вьющихся волос стилисты советуют не скрывать естественную текстуру, а наоборот — подчеркивать ее. Четко очерченные локоны придают образу характера, а правильный уход помогает избежать пушистости и сухости.

Пляжные волны

Небрежные волны с эффектом волос после отдыха на море остаются популярным вариантом укладки. Они создают легкий, расслабленный образ и придают длинным волосам природный объем.

Филированная челка

Легкая челка с мягко прореженными прядями деликатно обрамляет лицо и делает прическу более воздушной. Он плавно переходит в длину волос, поэтому не создает резкого контраста и хорошо сочетается с многослойными стрижками.

Небрежные волны

Немного растрепанные локоны создают эффект непринужденной укладки без чрезмерного усердия. Такая прическа придает волосам текстуры, движения и подходит тем, кто предпочитает естественные образы.

Идеально гладкие волосы

Максимально выпрямленные волосы с ровной текстурой и без лишнего объема у корней – выбор для поклонниц минимализма. Такая укладка имеет особенно стильный вид на длинных прядях с ровным срезом и ухоженными кончиками.

Напомним, ранее стилисты и парикмахеры назвали самые крутые стрижки этой осенью.

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