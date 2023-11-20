В Минобороны РФ заявили о сбитии беспилотника в Московской области

В ведомстве заявили, что беспилотник был сбит в 23:20 по местному времени.

В российском Министерстве обороны заявили о якобы сбитии беспилотника в Московской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении указывается, что беспилотник был сбит 19 ноября в 23:20 по местному времени.

В российском оборонном ведомстве говорят, что их силы ПВО перехватили беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в России заявили о якобы отражении атаки летевшего в направлении Москвы украинского беспилотника.

Кроме того, мы ранее информировали, что жители Москвы больше других россиян настроены на продолжение войны оккупационными войсками РФ против Украины.

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