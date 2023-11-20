ЗСУ успішно контратакували під Авдіївкою та просунулися вперед - ISW

Російські загарбники також проводили наступальні операції в районі Авдіївки, але жодного успіху не здобули.

Українські війська провели успішну атаку в районі Авдіївки та просунулися вперед 19 листопада.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що Сили оборони контратакували під Авдіївкою позиції загарбників і 19 листопада здійснили підтверджене просування вперед.

Геолокаційні дані вказують, що ЗСУ просунулися вперед біля залізниці на південний схід від Степового, що за 3 кілометри на північний захід від Авдіївки.

Також у звіті повідомляється, що російські загарбники також проводили наступальні операції в районі Авдіївки 19 листопада, але жодного успіху не здобули.

В свою чергу речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що серед окупантів зростає кількість відмов йти в атаку на позиції ЗСУ. Також ростуть випадки дезертирства. Це змушує командування загарбників застосовувати фізичну силу та загороджувальні загони, щоб підштовхнути російські війська до бою.

Він додав, що російська армія зазначала великих втрат під Авдіївкою і змушена використовувати мобілізований особовий склад і призовників з-поміж військовослужбовців-строковиків.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан заявив, що російські окупаційні війська продовжують наступ на Авдіївку, загарбники розпочали третю штурмову хвилю.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ озвучили нову тактику росіян поблизу Авдіївки.

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