ВСУ успешно контратаковали под Авдеевкой и продвинулись вперед — ISW

Российские захватчики также проводили наступательные операции в районе Авдеевки, но никакого успеха не преуспели.

Украинские войска провели успешную атаку в районе Авдеевки и продвинулись вперед 19 ноября.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что Силы обороны контратаковали под Авдеевкой позиции захватчиков и 19 ноября совершили подтвержденное продвижение вперед.

Геолокационные данные указывают, что ВСУ продвинулись вперед у железной дороги к юго-востоку от Степного, что в 3 километрах северо-западнее Авдеевки.

Также в отчете сообщается, что российские захватчики также проводили наступательные операции в районе Авдеевки 19 ноября, но никакого успеха не преуспели.

В свою очередь спикер украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что среди окупантов растет количество отказов идти в атаку на позиции ВСУ. Также растут случаи дезертирства. Это заставляет командование захватчиков применять физическую силу и заградительные отряды, чтобы подтолкнуть российские войска к бою.

Он добавил, что российская армия отмечала большие потери под Авдеевкой и вынуждена использовать мобилизованный личный состав и призывников среди военнослужащих-срочников.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что российские оккупационные войска продолжают наступление на Авдеевку, захватчики приступили к третьей штурмовой волне.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ озвучили новую тактику россиян вблизи Авдеевки.

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