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Уничтожение русской пехоты на Авдеевском направлении: видео с поля боя

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2084
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Уничтожение русской пехоты на Авдеевском направлении: видео с поля боя

Фото: Associated Press

Опубликованные кадры демонстрируют работу FPV-дронов на подступах к Авдеевке.

В Сети опубликовано видео тотального уничтожения российской пехоты на Авдеевском направлении от 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Кадры с поля боя опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Бутусов.

На этом видео показана работа FPV-дронов на подступах к Авдеевке.

Как можно убедиться, идущие на штурм оккупанты находятся в таком шоковом состоянии, что даже не пытаются спастись от стаи беспилотников.

Уничтожение российской пехоты на Авдеевском направлении

Уничтожение российской пехоты на Авдеевском направлении

Ранее сообщалось, что российские оккупанты перешли на Авдеевском направлении к тактике "пешего окружения". Пытаясь взять Авдеевку в котел, войска РФ потеряли уже около 3 тысяч человек.

Напомним, ситуация на Авдеевском направлении остается сложной. Оккупационные войска пытаются штурмовать промзону города уже несколько дней подряд.

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Дата публикации
Просмотры
2084
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