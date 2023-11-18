Уничтожение русской пехоты на Авдеевском направлении: видео с поля боя

Опубликованные кадры демонстрируют работу FPV-дронов на подступах к Авдеевке.
В Сети опубликовано видео тотального уничтожения российской пехоты на Авдеевском направлении от 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
Кадры с поля боя опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Бутусов.
На этом видео показана работа FPV-дронов на подступах к Авдеевке.
Как можно убедиться, идущие на штурм оккупанты находятся в таком шоковом состоянии, что даже не пытаются спастись от стаи беспилотников.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты перешли на Авдеевском направлении к тактике "пешего окружения". Пытаясь взять Авдеевку в котел, войска РФ потеряли уже около 3 тысяч человек.
Напомним, ситуация на Авдеевском направлении остается сложной. Оккупационные войска пытаются штурмовать промзону города уже несколько дней подряд.
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