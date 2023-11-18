Министр обороны Эстонии оценил ход войны в Украине

Он говорит, что украинские военные показывают пример адаптации и обучения использованию нового вооружения.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что украинская армия является чемпионом мира по комбинированию разных образцов вооружения и боль адаптирована к войне, чем армия РФ.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Министр Эстонии рассказал, от чего зависит ход войны в Украине

По его словам, главным моментом, который будет влиять на ход войны, является вооружение, которое союзники могут предоставить Украине.

"Я также говорил, что украинская армия является чемпионом мира по комбинированию различных образцов вооружения — у вас много военной техники, и вы должны адаптироваться для ее использования", — сказал Певкур.

Сегодня украинские военные показывают пример адаптации и обучения использованию нового вооружения.

"Но мы должны адаптироваться и действовать соответственно. Поэтому я верю, что это тоже месседж, что во время войны украинская армия показала, что она способна адаптироваться. Так что мы более адаптивны, чем Россия? Да, я так считаю. Мы вместе с союзниками .Если сравнить украинского солдата, обученного в западных странах, с российским заключенным, то, очевидно, у вас качество подготовки лучше", — говорит он.

Министр Эстонии убежден, что такое преимущество является ключевым на пути к победе Украины в войне.

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Это значит, что украинские военные должны быть лучше оснащены, лучше подготовлены и иметь лучшую мотивацию. Это три ключевые темы для победы и, возможно, формула победы в этой войне. Я искренне верю, что мы не должны сосредотачиваться на том, на что надеется. Россия", – подчеркнул он.

Ранее в Эстонии заявили, что потенциальная смерть российского президента вряд ли повлияет на ход войны.

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