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В Херсоне из-за российских обстрелов ранен волонтер

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Херсоне из-за российских обстрелов ранен волонтер

Проблесковый маячок / Фото: pixabay.com

Пострадавшего доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями.

В Херсоне из-за обстрела российских захватчиков пострадал волонтер, который находился в своем автомобиле.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Из-за российских обстрелов Херсона пострадал волонтер. Это 42-летний мужчина, попавший под огонь врага в собственном автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями", — написал начальник Херсонской ОВА.

Напомним, в сторону Херсона ехало огромное количество топливозаправщиков: мэр Мелитополя предупредил о накоплении сил РФ.

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Дата публикации
Просмотры
246
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