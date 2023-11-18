Забудьте о них после 45 лет: эксперты назвали три цвета придающих волос, которые старят

Некоторые цвета у женщин после 45 лет невольно добавляют лет к внешнему виду, ведь плохо гармонируют с текстурой волос и оттенком кожи.

Эксперты рекомендуют отказаться от окрашивания в эти три цвета, если вы не хотите выглядеть старше своих лет.

Слишком темные тона

Темно-коричневые и глубокие черные оттенки делают даже мельчайшие морщинки более заметными, придают коже усталый вид. Также они могут выглядеть ненатурально из-за того, что лицо с возрастом бледнеет. Выбирайте мягкие теплые тона: шоколадный или темно-каштановый подойдут как можно лучше.

Белые и светлые платиновые тона

Хотя такие оттенки могут отлично скрывать седину, они также подчеркивают бледную кожу и темные круги под глазами. Поэтому после 45 лет лучше отдавать предпочтение теплым светлым оттенкам. Вы можете попробовать пшеничный блонд или светло-каштановый, которые будут прекрасно гармонировать с тоном кожи.

Медные и ярко-рыжие оттенки

Такие цвета слишком энергичны, ярки и молодежны, поэтому они негативно контрастируют с зрелой кожей, которая приобретает желтоватый оттенок. Попробуйте лучше золотистые и натуральные бежевые тона, которые будут выглядеть гармоничнее в возрасте после 45 лет.

Читайте также: