Забудьте про них після 45 років: експерти назвали три кольори волосся, які додають років

Деякі кольори у жінок після 45 років мимоволі додають років до зовнішнього вигляду, адже погано гармоніюють із текстурою самого волосся та відтінком шкіри.

Експерти рекомендують відмовитися від фарбування у ці три кольори, якщо ви не хочете виглядати старше своїх років.

Надто темні тони

Темно-коричневі і глибокі чорні відтінки роблять навіть найдрібніші зморшки більш помітними, надають шкірі втомленого вигляду. Також вони можуть виглядати ненатурально через те, що обличчя з віком блідне. Обирайте натомість м'які теплі тони: шоколадний чи темно-каштановий підійдуть якнайкраще.

Білі та світлі платинові тони

Хоча такі відтінки можуть чудово приховувати сивину, вони також підкреслюють блідну шкіру і темні кола під очима. Тому після 45 років краще надавати перевагу теплим світлим відтінкам. Можете спробувати пшеничний блонд чи світло-каштановий, які будуть чудово гармоніювати з тоном шкіри.

Мідні і яскраво-руді відтінки

Такі кольори є надто енергійними, яскравими та молодіжними, тому вони негативно контрастують із зрілою шкірою, яка набуває жовтуватого відтінку. Спробуйте краще золотисті та натуральні бежеві тони, які будуть виглядати знайно гармонійніше у віці після 45 років.

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