В Антарктиді вперше приземлився Boeing 787 (відео)

В Антарктиді, 15 листопада, приземлився літак Boeing 787. На борту літака перебували 45 осіб.

Про це пише Bild.

Зазначається, що повітряне судно комерційної компанії Norse Atlantic Airways вилетіло з Осло. Згодом воно зробило зупинку в Кейптауні, а потім здійснило посадку в Антарктиді на злітно-посадковій смузі, "зліпленій із льоду та снігу".

Пасажирами стали вчені з Норвезького полярного інституту.

Boeing 787 також доставив до Антарктиди 12 тонн обладнання, яке потрібне для дослідження місцевості.

В Антарктиді приземлився Boeing 787

Нагадаємо, науковці переконалися в існуванні восьмого континенту нашої планети, який майже повністю занурений під воду.

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