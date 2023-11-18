В Антарктиді вперше приземлився Boeing 787 (відео)

На борту перебували пасажири.
В Антарктиді, 15 листопада, приземлився літак Boeing 787. На борту літака перебували 45 осіб.
Про це пише Bild.
Зазначається, що повітряне судно комерційної компанії Norse Atlantic Airways вилетіло з Осло. Згодом воно зробило зупинку в Кейптауні, а потім здійснило посадку в Антарктиді на злітно-посадковій смузі, "зліпленій із льоду та снігу".
Пасажирами стали вчені з Норвезького полярного інституту.
Boeing 787 також доставив до Антарктиди 12 тонн обладнання, яке потрібне для дослідження місцевості.
Нагадаємо, науковці переконалися в існуванні восьмого континенту нашої планети, який майже повністю занурений під воду.
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