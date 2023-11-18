В Антарктиде впервые приземлился Boeing 787 (видео)

На борту находились пассажиры.
В Антарктиде, 15 ноября, приземлился самолет Boeing 787. На борту самолета находились 45 человек.
Об этом пишет Bild.
Отмечается, что воздушное судно коммерческой компании Norse Atlantic Airways вылетело из Осло. Впоследствии оно совершило остановку в Кейптауне, а затем совершило посадку в Антарктиде на взлетно-посадочной полосе, "слепленной со льда и снега".
Пассажирами стали ученые из Норвежского полярного института.
Boeing 787 также доставил в Антарктиду 12 тонн оборудования, необходимого для исследования местности.
Напомним, ученые убедились в существовании восьмого континента нашей планеты, почти полностью погруженного под воду.
Читайте также: