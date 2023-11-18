В Антарктиде впервые приземлился Boeing 787 (видео)

В Антарктиде, 15 ноября, приземлился самолет Boeing 787. На борту самолета находились 45 человек.

Об этом пишет Bild.

Отмечается, что воздушное судно коммерческой компании Norse Atlantic Airways вылетело из Осло. Впоследствии оно совершило остановку в Кейптауне, а затем совершило посадку в Антарктиде на взлетно-посадочной полосе, "слепленной со льда и снега".

Пассажирами стали ученые из Норвежского полярного института.

Boeing 787 также доставил в Антарктиду 12 тонн оборудования, необходимого для исследования местности.

В Антарктиде приземлился Boeing 787

Напомним, ученые убедились в существовании восьмого континента нашей планеты, почти полностью погруженного под воду.

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