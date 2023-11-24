Не зіпсуються навіть під шапкою: шість модних зачісок на зиму

В холодну пору року наше волосся і так часто страждає від вітру, холоду, морозу та опадів, а ще й шапка додає проблем: пасма починають електризуватися, об'єм втрачається, будь-яке укладання практично одразу виглядає несвіжим. Але стилісти стверджують, що цього всього можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил і підібрати правильну зачіску.

Що робити з волоссям під шапкою: основні правила

Насамперед, важливо запам'ятати, що не можна надягати шапку на волосся, яке ви щойно вимили. І не лише тому, що ви можете застудитися на холодному повітрі, якщо пасма ще вологі. Волосся точно втратить свій об'єм та прийме форму шапки.

Щоб вберегти зачіску від руйнування, віддавайте перевагу вільним в'язаним головним уборам. Також звертайте увагу на тканину: синтетика змусить шкіру голови потіти, тому волосся буде швидше забруднюватися. Облягаючий варіант точно "вб'є" весь об'єм.

Придбайте стайлінгові засоби, які допоможуть зберегти об'єм в прикореневій зоні, зафіксують укладання та не дадуть волоссю електризуватися. Важливе правило: будь-які з цим засобів потрібно наносити не пізніше, ніж за 15-20 хвилин перед виходом на вулицю.

Завжди знімайте шапку в приміщенні чи в транспорті, щоб голова не спітніла. Інакше можна отримати не лише проблеми із укладанням, але й запалення шкіри.

Зачіски під шапку: шість варіантів

Що робити з волосся під шапкою / Фото: pixabay.com

Пряме волосся

Акуратно витягніть пасма за допомогою праски і ваша зачіска точно переживе зимову шапку. Чи це каре, чи волосся нижче плечей — прямий варіант вважається ідеальним для зими. А якщо переживаєте, що волосся втратить свій об'єм, то після укладання обов'язково нанесіть на пасма спрей, що текстурує, або сухий шампунь (але лише на прикореневу зону). Останній ще й допоможе абсорбувати надлишки шкірного жиру.

Кучері

Вони виглядають практично з будь-якими головними уборами дуже стильно. І жодна шапка не зуміє зіпсувати таке укладання. Адже кучеряве волосся виглядає об'ємним саме по собі. Однак не забувайте і про використання стайлінгових засобів, зокрема, сухі шампуні, зволожувальні спреї, кондиціонери, догляди, які не змиваються. Тоді кучері будуть виглядати більш охайно.

Пухкі текстури, рвані стрижки

Такі стрижки створюють романтичний настрій, адже виглядають ніжно і недбало. А шапка може цей ефект лише посилити, чим заощадить вам час на додаткове укладання. До того ж, стрижки шарами надають волосся об'єму, тому вони чудово виглядають взимку, коли потрібно носити головні убори.

Як зібрати волосся під шапку / Фото: Pexels

Коротка стрижка

Будь-яка коротка зачіска до вух підійде на зиму ідеально. Після шапки такі стрижки легко поправити кількома рухами пальців, просто розтріпавши волосся. Укладайте взимку такі зачіски трішки недбало, розпатлано за допомогою різних стайлінгових засобів.

Низький пучок або хвіст

Якщо ви заздалегідь не встигли помити голову, це просто чудовий варіант зачіски. Можна обрати недбалий низький хвіст з прикореневим об'ємом чи гладкий пучок. Не забувайте про спеціальні засоби, особливо пасту, яка пригладжує волосся, щоб воно не електризувалося. Можна також урізноманітнити зачіски аксесуарами. А якщо просто зібрати в пучок полосся перед тим, як надягнути шапку, а в приміщенні розпустити волосся, ви отримаєте прикореневий об'єм та легкі хвилі.

Коси

Майже всі види косичок підійдуть для зимового укладання. Можете використати і простий лайфгак: заплетіть на чисте волосся дві коси, а коли знімете шапку розплетіть їх. В результаті у вас вийдуть доглянуті локони.

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