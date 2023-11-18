“Великий наступ” Росії: експерт назвав найнебезпечнішу ділянку фронту

Російське військове командування посилило штурми на деяких ділянках фронту, створюючи враження “великого наступу”. Однак, насправді загрозливою залишається ситуація насамперед в районі Авдіївки.

Таку думку висловив в опублікованому в суботу, 18 листопада, огляді військово-політичний експерт Олександр Коваленко.

"Найбільш небезпечною зоною їхнього наступу була, є і залишається Авдіївка. На інших ділянках не легше, але там дещо інша функціональна ситуація у ворога", - зазначив він.

Куп'янськ

За словами оглядача, в районі Куп'янська війська РФ здійснюють натиск на Синьківку та Піщане, намагаючись заволодіти панівними висотами, але їхні штурми завершуються провалом.

“Загалом картина на Лимано-Купянській осі у питанні наступальних можливостей РОВ (російських окупаційних військ), не змінюється. У них є кількість, але серйозне питання до якості, а саме – комплектації, яка б дозволяла ефективно наступати”, - відзначив Коваленко.

Бахмут

Також експерт зауважив, що під Бахмутом, в районі Кліщіївки відновилися хвилеподібні штурми росіян, які встеляють поля трупами. Системність цих атак, на думку Коваленка, свідчить, що командування на місцях отримало наказ наступати.

“Очевидно, що цей наказ обумовлений необхідністю отримання якогось результату до виступу Путіну. Відбити Кліщіївку – показати, що можуть повертати втрачені позиції. Прорватися до Куп'янська – подарувати надію на нові перемоги 2024 року. Захопити Авдіївку”, - припустив Коваленко.

Авдіївка

У районі Авдіївки, за словами оглядача, росіяни намагаються розповзатися ліворуч від залізниці, не маючи можливості ґрунтовно закріпитися праворуч.

“Триває концентрація сил для чергової хвилі наступу, з метою прориву праворуч від залізниці, з подальшим захопленням сіл Степове і Північне", - відзначив він.

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"Вся лінія бойових зіткнень пожвавилася в останні тижні і інтенсивність дій каталізується командуванням російських військ у спробі промацати слабке місце в обороні Сил оборони України і подати успіх на цій локації як якусь перемогу, епічне досягнення", - констатував Коваленко.

Він упевнений, що окупанти до кінця не володіють повною інформацією про можливості українських військ. При цьому оглядач прогнозує, що як мінімум до Нового року інтенсивність атак військ РФ не знизиться.

Нагадаємо, ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. Окупаційні війська намагаються штурмувати промзону міста уже кілька днів поспіль.

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