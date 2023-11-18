У Херсоні через російський обстріл поранений волонтер

Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

У Херсоні через обстріл російських загарбників постраждав волонтер, який перебував у своїй автівці.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер. Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями", - написав начальник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, у бік Херсона їхала величезна кількість паливозаправників: мер Мелітополя попередив про накопичення сил РФ.

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