У Херсоні через російський обстріл поранений волонтер

Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.
У Херсоні через обстріл російських загарбників постраждав волонтер, який перебував у своїй автівці.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
"Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер. Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями", - написав начальник Херсонської ОВА.
Нагадаємо, у бік Херсона їхала величезна кількість паливозаправників: мер Мелітополя попередив про накопичення сил РФ.
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