Просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини: усе, що відомо про ситуацію

Останніми днями активно обговорюється просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Так, українські війська мають певні успіхи, проте ситуація залишається складною, важкі бої не вщухають.

Що відбувається на Лівобережжі Херсонщини – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Слід дотримуватися інформаційної тиші

Як наголосив морпіх 36-ої бригади Валерій Прозапас, ситуація на Лівобережжі Херсонщини непроста, тому не потрібно "малювати собі повітряних замків". Там наразі триває монотонна, рутинна бойова робота. Найімовірніше, вона затягнеться не на один місяць

Наразі говорити про якісь стратегічні, проривні дії на лівому березі – не можна. Боєць закликав зберігати інформаційну тишу, бо коли "все переходить в прямий ефір, це не дуже добре відображується на діях підрозділів ЗСУ".

"Бойові порядки окупаційної армії дуже добре підготовлені до оборони. Те, що окупанти визнають присутність наших військ на лівому березі, означає, що вони робитимуть усе можливе, аби не допустити стратегічного прориву ЗСУ", – запевняє Прозапас.

ЗСУ просуваються

Українські військові відтісняють окупантів на 3-8 кілометрів від берегової лінії. В ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонської області. За словами Наталії Гуменюк, з настанням періоду дощової погоди відчутно зменшилася кількість обстрілів.

"Очевидно, що ворогу складніше опановувати нові позиції, тому що ми вибиваємо їх зі сталих позицій, їм треба десь облаштовувати нові, і поки вони це роблять, правий берег може трошки перепочити. Хоча вони намагаються кількістю компенсувати якість – за минулу добу потужний обстріл Білозерки і самого Херсона. Вони намагаються сконцентруватися на окремих населених пунктах, щоб не розпорошувати свої сили по всьому правому берегу", – каже речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Ворог зазнає серйозних втрат у техніці через влучні удари ЗСУ. Як відзначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, це можна побачити, зокрема, у Кринках.

Спалена техніка окупантів у Кринках / Фото: Telegram / Сергій Стерненко

"Кринки. Щось відбувається з технікою окупантів. Клімат вологий, іржавіє швидко та розвалюється", – лаконічно натякнув він.

Успішні операції, закріплення на плацдармах, перегрупування ворога

У Генштабі повідомили, що Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку. Відомо, що там проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Тривають важкі бої, наші захисники докладають титанічних зусиль.

"Одна з головних цілей цієї роботи – відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще. Разом з тим, наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, вдалося провести декілька вдалих та успішних дій", – зазначають у відомстві.

Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків.

Під час успішних дій Сил оборони ліквідовано 1216 військових армії РФ, ще 2217 – отримали поранення. Ворог також втратив: 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 бойових броньованих машин, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, чотири командні пункти, 29 складів з боєприпасами, 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини

"Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", – констатували у повідомленні на фейсбук-сторінці Морської піхоти.

Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення ворога.

Щобільше, закріплення Сил оборони України на позиціях на лівобережжі Херсонської області може змусити російських окупантів на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування. Про це повідомили у ГУР МО.

Президент та ОПУ заінтригували

Український лідер Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо ситуації на Лівобережжі Херсонщини. Він подякував воїнам за рух вперед.

"Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість! Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!", – відзначив головнокомандувач.

Підтримав його й голова Офісу президента Андрій Єрмак, залишивши красномовне фото й символічні емодзі: кавун, ніс свині й смерть.

ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини

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