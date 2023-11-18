Окупанти на Херсонщині зводять багаторівневі оборонні укріплення — ISW

Загарбники не розміщують свої сили безпосередньо на березі Дніпра, побоюючись ударів української артилерії та дронів.

Російські війська почали зводити багаторівневі зміцнення на лівому березі Дніпра в Херсонській області, застосовуючи досвід, який витягли з оборони у Запорізькій області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У Генеральному штабі Збройних сил України визнали, що окупанти мають "досить серйозну" лінію оборони на Херсонщині. Експерти вказують, що загарбники тримають оборону у "складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців".

Крім того, російські війська замінували прилеглу територію ринок, що за 30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро, де позиції утримують ЗСУ. Загарбники не розміщують свої сили безпосередньо на березі Дніпра, побоюючись ударів української артилерії та дронів.

Також повідомляється, що командування окупаційних військ відмовилось ввести в бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії, зберігаючи залишки формувань у ближніх тилових районах та другорядних ешелонах оборони.

Загарбники не створили суцільних видимих оборонних укріплень на Херсонщині, але, ймовірно, збудували глибоко розосереджену мережу окремих укріплень, які розташовані на відстані від лінії фронту.

Аналітики вважають, що окремі зміцнені позиції, які розташовані на відстані від ліні фронту, можуть бути ефективними лише у прихованому вигляді. Погода восени та взимку дозволить виявляти приховані позиції окупантів.

Нагадаємо, раніше начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що відтепер до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують там бойові завдання.

Крім того, ми раніше інформували, що в бік Херсона їде величезна кількість паливозаправників, мер Мелітополя попередив про накопичення сил РФ.

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