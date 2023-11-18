Міністр оборони Естонії оцінив перебіг війни в Україні

Він каже, що українські військові показують приклад адаптації та навчання використання нового озброєння.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що українська армія є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння та біль адаптована до війни ніж армія РФ.

Про це він сказав інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр Естонії розповів, від чого залежить перебіг війни в Україні

За його словами, головним моментом, який впливатиме на перебіг війни в є озброєння, яке союзники можуть надати Україні.

"Я також говорив, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння - у вас багато військової техніки, і ви повинні адаптуватися для її використання", - сказав Певкур.

На сьогодні українські військові показують приклад адаптації та навчання використання нового озброєння.

"Але ми маємо адаптуватися і діяти відповідно. Тому я вірю, що це також меседж, що під час війни українська армія показала, що вона здатна адаптуватися. То що ми більш адаптивні, ніж Росія? Так, я так вважаю. Ми разом із союзниками. Якщо порівняти українського солдата, навченого в західних країнах, з російським ув'язненим, то, очевидно, у вас якість підготовки краща", - каже він.

Міністр Естонії переконаний, що така перевага є ключовою на шляху до перемоги України у війні.

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"Це означає, що українські військові мають бути краще оснащені, краще підготовлені та мати кращу мотивацію. Це три ключові теми для перемоги і, можливо, формула перемоги в цій війні. Я щиро вірю, що ми не повинні зосереджуватися на тому, на що сподівається Росія", - підкреслив він.

Раніше в Естонії заявили, що потенційна смерть російського президента навряд чи вплине на перебіг війни.

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