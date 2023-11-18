Росія готує "Майдан-3" в Україні: Ярош розповів, наскільки це реально

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош розповів, чи можливий в Україні третій "Майдан", який прагне організувати Росія.

Росія може тішити себе ілюзією і далі розпрацьовувати сценарії внутрішньої дестабілізації в Україні, але нічого у наших ворогів не вийде

Таку думку Дмитро Ярош висловив у своєму Facebook.

За його словами, колаборантів, яких Ярош називає "корисними ідіотами", в Україні вдосталь, однак їхній вплив на ситуацію мінімальний і ніколи не буде визначальним.

"Майдан в Україні - явище природнє, а не інспіроване та штучне; Майдан - це боротьба за Свободу Нації, а не підігрування всякій ♥", - сказав військовий.

До того ж, каже Ярош, українські націоналісти та патріоти - єдині, хто може, при загрозі національній безпеці, зробити будь-які рухи стосовно зміни влади. І у переважній більшості, цей "революційний елемент" нині задіяний у боротьбі проти російських загарбників — або на фронті, або у допомозі фронту.

"Жодної потреби у зміні політичної влади в Україні, під час Війни за Незалежність, на цьому її етапі, не існує. Вважаю, що загрози проросійського путчу, на цей день, в Україні немає. Треба менше слухати ворогів, а більше всім громадянам нашої Великої Держави працювати на перемогу", - резюмував військовий.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни. У Москві готують план під кодовою назвою "Майдан 3" з повалення всієї влади України на чолі з самим Зеленським.

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