Россия готовит "Майдан-3" в Украине: Ярош рассказал, насколько это реально

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош рассказал, возможен ли в Украине третий Майдан, который стремится организовать Россия.

Россия может тешить себя иллюзией и дальше разрабатывать сценарии внутренней дестабилизации в Украине, но ничего у наших врагов не получится

Такое мнение Дмитрий Ярош выразил в своем Facebook.

По его словам, коллаборантов, которых Ярош называет "полезными идиотами", в Украине достаточно, однако их влияние на ситуацию минимально и никогда не будет определяющим.

"Майдан в Украине — явление естественное, а не инспирированное и искусственное; Майдан — это борьба за Свободу Нации, а не подигрывание зарубежной спецслужбовой сволочи", — сказал военный.

К тому же, говорит Ярош, украинские националисты и патриоты — единственные, кто может при угрозе национальной безопасности сделать любые движения относительно смены власти. И в подавляющем большинстве этот "революционный элемент" сейчас задействован в борьбе против российских захватчиков — либо на фронте, либо в помощи фронту.

"Никакой потребности в изменении политической власти в Украине, во время Войны за Независимость, на этом ее этапе, не существует. Считаю, что угрозы пророссийского путча, на этот день, в Украине нет. Надо меньше слушать врагов, а больше всем гражданам нашей Великой Государства работать на победу", – резюмировал военный.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны. В Москве готовят план под кодовым названием "Майдан-3" по свержению всей власти Украины во главе с самим Зеленским.

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