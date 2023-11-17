Курс валют на 20 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 20 ноября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар США упал на 11 копеек и составил 36,13 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,13 грн (-11 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,25 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,97 (-2 коп.)

Заметим, что в Украине наблюдается укрепление гривны. Член Совета НБУ Василий Фурман объяснил, от чего это может зависеть. По его словам, гривна "чувствует себя хорошо", когда проводится взвешенная макроэкономическая, валютная, финансовая политика.

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