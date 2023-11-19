Наступ на Авдіївку: Путін сподівається на танки-камікадзе

Днями російським військам вперше вдалося проникнути на танку до промислової зони українського міста Авдіївка. Саме на танки-камікадзе покладається президент РФ Володимир Путін.

Думку про це висловив військовий оглядач BILD Юліан Репке.

Зазначається. що українські військові атакували танк за допомогою безпілотника.

"Після удару танк спалахнув, проте екіпаж спершу не покинув його, спробувавши зрозуміти, звідки прилетів безпілотник. Незабаром російським військовим довелося вибратися з танка, після чого машина, що горіла, вибухнула", - мовиться в повідомленні.

З огляду на те, що російським військам не вдається взяти Авдіївку, вони роблять ставку на нову тактику і відправляють на позиції ЗСУ танки-камікадзе. Згідно з цією ідеєю, машина з двома тоннами вибухівки має під'їхати до українських позицій та вибухнути.

Поки що така тактика не працює, тому що українська армія створила великі мінні поля. Дистанційно керовані російські бронетранспортери, начинені вибухівкою, підриваються на мінах.

Яка ситуація навколо Авдіївки

Російські війська продовжили наступ на Авдіївку Донецької області та мають незначне просування.

Експерти кажуть, що захоплення Авдіївського коксохімічного комбінату поставить окупантів у скрутне становище, оскільки територія цього підприємства є величезною “бомбою”.

У Мережі опубліковане відео тотального знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку від 47-ї окремої механізованої бригади “Магура”.

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