"Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди про звільнення заручників" - The Washington Post

В армії Ізраїлю заявили, що розширюють операції в Секторі Гази.

Уряд Ізраїлю та керівництво терористичної організації ХАМАС близькі до угоди про припинення вогню та звільнення десятків жінок та дітей, яких утримують в заручниках у секторі Гази.

Про це пише американське видання The Washington Post.

За даними видання, ХАМАС заявив про готовність звільнити 87 заручників: серед них 53 жінки та дитини, а також 34 іноземці.

Натомість, Ізраїль має зробити п'ятиденну паузу в бойових діях у секторі Гази та звільнити палестинських жінок-в'язнів, а також неповнолітніх із ізраїльських в'язниць.

"Незважаючи на це, напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху спростував "безліч хибних повідомлень" про майбутні угоди про звільнення заручників. Він також наголосив, що "наразі" таких домовленостей немає, повідомляє Times of Israel", - вказано в повідомленні.

Водночас офіційна представниця Ради національної безпеки Адрієнн Вотсон заперечила новину The Washington Post.

"На даний момент "угоди немає", але США продовжують посилено працювати над тим, щоб домовленості між Ізраїлем і ХАМАС було досягнуто", - написала вона.

Війна на Близькому Сході: що відомо

В армії Ізраїлю заявили, що розширюють операції в Секторі Газа, зокрема, в районах Зейтун міста Газа та в Джабалії.

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