Путін і ХАМАС борються за одне й те саме: Байден у колонці для Washington Post

Президент США Джо Байден вважає, що під час сучасних воєн у Європі та на Близькому Сході світ переживає переломний момент, коли ухвалені рішення визначатимуть напрямок для майбутніх поколінь. При цьому він поставив в один ряд російського президента Володимира Путіна та ісламістське терористичне угруповання ХАМАС.

Про це американський лідер написав у колонці для Washington Post.

“І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з карти сусідню демократію. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися. В інтересах нашої національної безпеки і на благо всього світу", – заявив Байден.

Він наголосив, що США покликані об’єднувати союзників і партнерів, щоб протистояти агресорам і досягти прогресу до більш світлого, мирного майбутнього. Американський президент заявив, що Америка бере на себе цей “обов'язок лідерства”, оскільки в іншому випадку ризик конфлікту може поширитися, а витрати на його вирішення будуть тільки зростати.

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Джо Байден окреслив головні питання, на які потрібно дати відповідь в контексті кризи в Європі та на Близькому Сході: "Чи зможуть ізраїльтяни та палестинці колись жити пліч-о-пліч у світі, з двома державами для двох народів? Чи притягнемо ми Володимира Путіна до відповідальності за його агресію, щоб народ України міг жити вільно, а Європа залишалася якорем глобального миру та безпеки?".

Американський лідер вважає, що палестинський народ заслуговує на власну державу і майбутнє, вільне від ХАМАС. Він також підкреслив, що США не допускають участі американських військ у російсько-українській війні, але надають зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювань і поширення конфлікту.

“З двох світових війн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не вигорає сама собою. Це безпосередньо втягує Америку. Тому наша відданість Україні сьогодні – це інвестиція у власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра”, - наголосив Джо Байден.

Нагадаємо, раніше президент Джо Байден попросив у Конгресу допомогу Україні, яка протистоїть Росії. Йдеться про 61 мільярд доларів.

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