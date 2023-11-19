Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Снайпер СБУ ліквідував військового РФ з відстані майже 4 кілометри

Снайпер СБУ ліквідував військового РФ з відстані майже 4 кілометри

Снайпер СБУ ліквідував окупанта / Фото: Associated Press

Відео з'явилося у Мережі.

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд — ліквідував російського окупанта з дистанції в 3,8 кілометра.

Показово, що цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар обрію".

На опублікованих кадрах видно влучання і страх загарбників, які стояли поруч.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 19 листопада склали  318 570 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 1190 загарбників. 

Раніше український снайпер з позивним "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" оцінив навчання українських військових за кордоном.

Снайпер СБУ встановив світовий рекорд, знищивши окупанта на відстані майже чотири кілометри

Снайпер СБУ встановив світовий рекорд, знищивши окупанта на відстані майже чотири кілометри

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1445
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація