Снайпер СБУ ліквідував військового РФ з відстані майже 4 кілометри

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд — ліквідував російського окупанта з дистанції в 3,8 кілометра.

Показово, що цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар обрію".

На опублікованих кадрах видно влучання і страх загарбників, які стояли поруч.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 19 листопада склали 318 570 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 1190 загарбників.

Раніше український снайпер з позивним "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" оцінив навчання українських військових за кордоном.

Снайпер СБУ встановив світовий рекорд, знищивши окупанта на відстані майже чотири кілометри