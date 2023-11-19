Росія атакувала Україну "шахедами": де і скільки безпілотників збила ППО

У ніч проти 19 листопада Росія атакувала Україну ударними безпілотниками "шахед". Силам ППО вдалося збити 15 із 20 БПЛА.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

"У ніч проти 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі (Курська область -рф) ударними БпЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у:

Київській,

Полтавській,

Черкаській областях.

Нагадаємо, у Київській області пролунали вибухи. За даними КМВА, росіяни другу добу поспіль намагалися атакувати столицю ударними дронами "шахед".Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 8:00 19 листопада. Нічна атака і ранкові вибухи в Херсоні

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