Россия атаковала Украину "шахедами": где и сколько беспилотников сбила ПВО

В ночь на 19 ноября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками "шахед". Силам ПВО удалось сбить 15 из 20 БПЛА.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

"В ночь на 19 ноября 2023 года оккупанты атаковали с севера (Курская область - рф) ударными БпЛА типа "Shahed". Зафиксированы пуски 20 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя уничтожено 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131", — сообщении.

Отмечается, что противовоздушная оборона работала в:

Киевской,

Полтавской,

Черкасской области.

Напомним, в Киевской области раздались взрывы. По данным КМВА, россияне вторые сутки подряд пытались атаковать столицу ударными дронами "шахед". Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей.

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