Путин и ХАМАС борются за одно и то же: Байден в колонке для Washington Post

Президент США Джо Байден считает, что во время современных войн в Европе и на Ближнем Востоке мир переживает переломный момент, когда принятые решения будут определять направление для будущих поколений. При этом он поставил в один ряд российского президента Владимира Путина и исламистскую террористическую группировку ХАМАС.

Об этом американский лидер написал в колонке для Washington Post.

“И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться беспорядком. Америка не может и не позволит этому произойти. В интересах нашей национальной безопасности и во благо всего мира", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что США призваны объединять союзников и партнеров, чтобы противостоять агрессорам и достичь прогресса в более светлое, мирное будущее. Американский президент заявил, что Америка берет на себя этот "долг лидерства", поскольку в противном случае риск конфликта может распространиться, а затраты на его разрешение будут только расти.

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Джо Байден очертил главные вопросы, на которые нужно дать ответ в контексте кризиса в Европе и на Ближнем Востоке: "Смогут ли израильтяне и палестинцы жить бок о бок в мире, с двумя государствами для двух народов? Привлечем ли мы Владимира Путина к ответственности за его агрессию, чтобы народ Украины мог жить свободно, а Европа оставалась якорем глобального мира и безопасности?".

Американский лидер считает, что палестинский народ заслуживает собственное государство и будущее, свободное от ХАМАС. Он также подчеркнул, что США не допускают участия американских войск в российско-украинской войне, но дают оружие и оказывают экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеванию и распространение конфликта.

“Из двух мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не выгорает сам собой. Это напрямую вовлекает Америку. Поэтому наша приверженность Украине сегодня – это инвестиция в собственную безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра”, — подчеркнул Джо Байден.

Напомним, ранее президент Джо Байден попросил у Конгресса помощь противостоящей России России. Речь идет о 61 миллиарде долларов.

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