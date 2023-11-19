"Без критичних руйнувань": Ігнат прокоментував нічну атаку по Україні

Минулося без жертв та постраждалих.

Росія знову вночі завдала удару по мирних українських містах. Ворог запустив по нашій території 20 "Шахедів", проте значну частину із них вдалося збити.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Без критичних руйнувань і жертв. Ворог намагається вражати об'єкти критичної інфраструктури, можливо, якісь військові об'єкти. Зазначимо, що 15 з 20 - чудовий результат, протиповітряна оборона робить все можливе для того, щоб наближати його до 100%. Проступово надходять системи протиповітряної оборони. Ми чули позитивні сигнали від багатьох країн, що будуть посилювати нашу ППО", - сказав він.

Що відомо про нічну атаку 19 листопада

У ніч проти 19 листопада окупанти атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Українська протиповітряна оборона збила 15 російських безпілотників.

Загалом росіяни запустили 20 ударних дронів із півночі — з Курської області. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що тривога тривала понад 4 години. За попередніми даними, українські оборонці збили російський дрон у небі над Звенигородщиною. Уламками незначно пошкоджено п’ять будинків, а люди не постраждали.

У Київській області, де тривога тривала майже 5 годин, внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт, зазначили в ОВА.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Пожежа, яка виникла на місці влучання, ліквідована.

Читайте також: