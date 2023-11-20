Глава Пентагона приехал в Киев (фото)

Остин отметил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы передать важное сообщение.

Глава Минобороны США Ллойд Остин прибыл 20 ноября в Киев и планирует встретиться с лидерами Украины.

Об этом сам Остин сообщил в Сети.

Глава Пентагона указал в заявлении 20 ноября, что только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами.

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"Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение – Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем", – говорится в сообщении Остина.

На выложенном фото видно, что в Киев он прибыл поездом. На железнодорожном вокзале министра обороны встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

К слову, 16 ноября с официальным визитом в Киеве побывал новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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