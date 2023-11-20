Очільник Пентагону приїхав до Києва (фото)

Остін зазначив, що прибув до української столиці, щоб передати важливе повідомлення.

Очільник Міноборони США Ллойд Остін прибув 20 листопада до Києва і планує зустрітися з лідерами України.

Про це сам Остін повідомив у Мережі.

Очільник Пентагону вказав у заяві 20 листопада, що щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами.

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"Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому", – йдеться в повідомленні Остіна.

На викладеному фото видно, що до Києва він прибув потягом. На залізничному вокзалі міністра оборони зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

До слова, 16 листопада з офіційним візитом у Києві побував новий очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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