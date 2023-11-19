У Раді назвали термін, коли США можуть ухвалити пакет допомоги Україні

У Верховній Раді сподіваються, що США ухвалять пакет допомоги до кінця року.

Народна депутатка Олександра Устінова розповіла, що у Верховній раді сподіваються, що США найближчим часом ухвалять фінансування допомоги для України. Це може відбутися до кінця року.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Нас запевняли і сенатори, і конгресмени, що спочатку Сенат проведе пакет допомоги, в якому є Ізраїль, Україна, Тайвань і питання кордону з Мексикою. Після чого цей пакет, проголосований Сенатом, піде в нижню палату, тобто до Конгресу, до Палати представників. Там, скоріше за все, він буде проголосований десь в середині грудня", - сказала депутатка.

За її словами, рішення Білого Дому об'єднати пакети допомоги для Ізраїлю та України буде вигідним для українців.

"Те, що Білий Дім подав спільний такий бюджетний запит – насправді на руку Україні. Ми своєю чергою дуже підтримували таку ініціативу і просили, щоб нас не розділяли, адже так ми зберемо більше голосів", - резюмувала Олександра Устінова.

Нагадаємо, Сенат та Палата представників США продовжують обговорювати, як досягти компромісу у питанні виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

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