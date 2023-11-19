В Раде назвали срок, когда США могут принять пакет помощи Украине

В Верховной Раде надеются, что США примут пакет помощи до конца года.

Народная депутат Александра Устинова рассказала, что в Верховной раде надеются, что США в ближайшее время примут финансирование помощи для Украины. Это может произойти до конца года.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Нас уверяли и сенаторы, и конгрессмены, что сначала Сенат проведет пакет помощи, в котором есть Израиль, Украина, Тайвань и вопросы границы с Мексикой. После чего этот пакет, проголосованный Сенатом, пойдет в нижнюю палату, то есть в Конгресс, в Палату представителей. Там, скорее всего, он будет проголосован где-то в середине декабря", — сказала депутат.

По ее словам, решение Белого Дома объединить пакеты помощи для Израиля и Украины будет выгодно украинцам.

"То, что Белый Дом подал общий такой бюджетный запрос — на самом деле на руку Украине. Мы в свою очередь очень поддерживали такую инициативу и просили, чтобы нас не разделяли, так мы соберем больше голосов", — резюмировала Александра Устинова.

Напомним, Сенат и Палата представителей США продолжают обсуждать, как достичь компромисса по вопросу выделения помощи Украине и Израилю.

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