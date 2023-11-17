Крутой лайфхак, как упаковать объемную игрушку для подарка

У кого-то праздник и вы решили подарить мягкую игрушку, но не знаете, как ее упаковать? Ловите отличный лайфхак, который поможет вам завернуть даже объемную вещь.

Блоггерша Леннья успешно ведет свой блог в Instagram, где показывает подписчикам как красиво упаковать вещи разных форм. Контент девушки востребован, за ее страницей следят почти 800 тысяч подписчиков.

В одном из видео она показала процесс упаковки объемной игрушки в виде Пикачу. В последнее время все большую популярность набирают игрушки-подушки и многим кажется, что упаковать их довольно сложно, однако возможно. Для этого понадобятся только упаковочная бумага и скотч.

Просто следуйте инструкциям Ленньи и вы тоже справитесь.

Читайте также: