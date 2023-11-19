Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Смертельная авария в Польше с украинцами: в МИДе рассказали детали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
437
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Смертельная авария в Польше с украинцами: в МИДе рассказали детали

Смертельная авария с украинскими в Польше. Фото: Gazeta Wyborcza

Еще четверо граждан Украины получили травмы разной степени тяжести.

В Министерстве иностранных дел подтвердили гибель двух женщин и ребенка в аварии в Польше, которая произошла под утро в воскресенье, 19 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"В местности Вершины возле города Грубешова в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса на украинской регистрации. В результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет", — рассказали в дипломатическом ведомстве.

По их данным, еще четверо граждан получили травмы разной степени тяжести. Они госпитализированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

На место смертельной аварии выехал украинский консул, чтобы предоставить украинцам консульскую помощь.

Какие причины ДТП – пока неизвестно.

Напомним, 19 ноября польские издания поинформировали, что в Верешине возле Грубешова (Люблинское воеводство) произошло смертельное ДТП с украинцами. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
437
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация