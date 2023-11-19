Смертельная авария в Польше с украинцами: в МИДе рассказали детали

В Министерстве иностранных дел подтвердили гибель двух женщин и ребенка в аварии в Польше, которая произошла под утро в воскресенье, 19 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"В местности Вершины возле города Грубешова в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса на украинской регистрации. В результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет", — рассказали в дипломатическом ведомстве.

По их данным, еще четверо граждан получили травмы разной степени тяжести. Они госпитализированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

На место смертельной аварии выехал украинский консул, чтобы предоставить украинцам консульскую помощь.

Какие причины ДТП – пока неизвестно.

Напомним, 19 ноября польские издания поинформировали, что в Верешине возле Грубешова (Люблинское воеводство) произошло смертельное ДТП с украинцами. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.

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