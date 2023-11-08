Быстрый лайфхак: как упаковать мелочи на подарок

Если вам нужно красиво завернуть какие-то безделушки или конфеты, но у вас нет подарочного пакета, этот лайфхак вас спасет.
За блогом Наташи Свинглер в Instagram, где она делится лайфхаками по организации пространства, наблюдают 5 миллионов подписчиков.
Уже скоро начнется сезон праздников и дни рождения никто не отменял, поэтому тема упаковки тех или иных подарков постепенно озадачит всех. Если с большими подарками все более или менее понятно, то как упаковать мелкие вещи?
В одном из видео Наташа показала, как можно оригинально завернуть мелочи, когда под рукой нет подарочного пакета.
Для этого вам понадобятся только упаковочная бумага, ножницы, двусторонний скотч и ваша ловкость. Повторите манипуляции вслед за блогером - и у вас все получится.
Раньше мы писали о том, как упаковать подарок без скотча.
Читайте также:
- Простой лайфхак: как сделать хороший подарочный конверт из бумаги
- Легко и просто: как сложить полотенце красиво
- Простой лайфхак: как сложить футболки, чтобы они не смялись