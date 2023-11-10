Россияне накрывали огнем: как прошла ночь в регионах Украины

Оккупанты продолжают обстреливать мирные города.
Ночь, 10 ноября, в ряде областей Украины прошла с обстрелами.
Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.
Киевщина: ночная тревога в результате атаки БПЛА. Работало ПВО. Предварительно пострадавших и повреждений нет.
Черкасская область: во время ночной тревоги в области работала ПВО. Есть падение обломков "Шахида" в частном секторе на Золотонищине, в результате чего повреждено несколько зданий. Люди не пострадали.
Черниговщина: за сутки — 10 обстрелов (115 взрывов). Враг обстреливал Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы. Использовал артиллерию, минометы, РСЗО, АГС. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.
Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв из минометов и артиллерии. Обстрелы потерпели Белопольская, Юнаковская, Краснопольская и Новослободская громады. Без последствий.
Запорожская область: россияне нанесли 111 ударов по 24 населенным пунктам области.
Население не пострадало, однако в результате вражеских ударов повреждения получили жилые дома – поступило 8 сообщений о разрушении.
Днепропетровщина: два артиллерийских обстрела за вчерашний день пережил Никополь.
Повреждено коммунальное предприятие, 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, газопровод, линии электропередач.
Люди не пострадали.
Ночью агрессор ударил по Мировской и Красногригорьевской громадах Никопольщины. Применил тяжелую артиллерию. Повреждены 3 частных дома и столько же теплиц. Разбита хозяйственная постройка. Люди не пострадали.
Целили по району оккупанты и утром. Снова ударили по Мировской громаде. Последствия уточняются.
Над Днепровским районом защитники уничтожили ракету.
Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 13 населенных пунктов.
На Купянском направлении противник провел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка, где украинские защитники отразили 7 атак противника.
Луганщина: вчера россияне штурмовали в сторону Стельмаховки и Новоегоровки, наши защитники отразили все эти попытки.
Авиационные удары врагом нанесены по Белогоровке. По Макеевке, Невскому и Белогоровке велись артиллерийские и минометные обстрелы.
За сутки противник совершил 129 обстрелов (534 снаряда).
Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 16 обстрелов.
Под огнем: Авдеевка, с.Орловка, Железное, с.Александрополь, с.Соловьево, пгт Кураховка, пгт Ильинка, пгт Южное, пгт Курдюмовка.
Повреждены 16 жилых домов, ЛЭП.
В Донецкой области за сутки: 2 раненых.
Николаевщина: ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен один ударный БпЛА типа "Shahed 131/136".
Вчера артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также вчера враг наносил артиллерийские удары по с. Дмитровка Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших.
Херсонщина: за сутки по области противник совершил 97 обстрелов (475 снарядов), из них по г. Херсон — 4 обстрела (19 снарядов).
Россияне попали в районы 28 населенных пунктов области.
Вчера утром враг ударил по с. Днепровское. В результате обстрела, травмы несовместимые с жизнью получила 50-летняя женщина.
Также оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Повреждены церковь, многоквартирные дома, учебное заведение и гаражи.
Погиб 72-летний мужчина. В момент обстрела он находился на балконе. Трое мужчин получили ранения средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь. Также в результате удара по учебному заведению получил травмы 39-летний волонтер. Сейчас он также в больнице.
Также россияне атаковали Золотую Балку из беспилотника. В результате сброса взрывчатки с дрона под огонь попало религиозное сооружение. В здании повреждены окна и двери. Также враг ударил по магазину и припаркованным рядом машинам. Пострадавших среди гражданских нет.
В результате вражеского обстрела с. Янтарное ранение средней тяжести получил 52-летний мужчина.
Вчера вечером противник нанес ракетный удар по н.п. Крутой Яр (вероятно, Х 31). Информация о разрушении объектов инфраструктуры и пострадавших отсутствует.
Всего за сутки по области: 2 человека погибли, 5 получили ранения.
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