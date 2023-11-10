ВС РФ в несколько волн атаковали Украину дронами-камикадзе: подробности от Генштаба

В ночь на 10 ноября российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине. Враг применил пять ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Силами и средствами украинской противовоздушной обороны уничтожены четыре вражеских БПЛА.

Всего за прошедшие сутки Россия нанесла два ракетных и 26 авиационных ударов по Украине.

Враг также совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним

В ряде областей ночью раздавалась воздушная тревога. Отмечается, что всего было несколько волн, когда противник запускал БПЛА. Ближе к полуночи тревога раздалась в нескольких областях страны, среди которых Винницкая, Кировоградская и Черкасская. В командовании Воздушных сил Украины отметили, что в этих регионах "ракетная опасность связана с угрозой применения ударных БПЛА".

В три часа ночи "Shahed" достались и Черниговской области, но вскоре начали раздаваться отбои.

Ближе к 4 утра воздушная тревога снова начала распространяться по регионам — угроза применения БПЛА существовала для Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности. Далее "красными" стали еще Николаевская и Херсонская области, где была объявлена угроза применения авиационного вооружения с Азовского моря. Уже в 4:30 начали раздаваться отбои.

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