Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Суд оставил Коломойского под стражей

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
410
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Суд оставил Коломойского под стражей

Игорь Коломойский / Фото: Getty Images

Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест.

Шевченковский райсуд Киева 10 ноября оставил под стражей бизнесмена Игоря Коломойского во время рассмотрения апелляции по мере пресечения для него.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН из зала суда.

На заседании суда адвокаты Коломойского просили изменить меру пресечения на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья подзащитного.

Однако суд отклонил ходатайство адвокатов и оставил бизнесмену предидущую меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, суд еще 6 ноября должен был рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для Коломойского, однако на заседание не явился прокурор, поэтому оно было перенесено на 10 ноября.

Добавим, 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января по делу, где бизнесмен подозревается в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". Коломойский находится под арестом с альтернативой залога в 3 млрд. 891 млн. грн.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: По делу Игоря Коломойского допросят глав Нацбанка

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
410
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация