Суд оставил Коломойского под стражей

Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест.

Шевченковский райсуд Киева 10 ноября оставил под стражей бизнесмена Игоря Коломойского во время рассмотрения апелляции по мере пресечения для него.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН из зала суда.

На заседании суда адвокаты Коломойского просили изменить меру пресечения на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья подзащитного.

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Однако суд отклонил ходатайство адвокатов и оставил бизнесмену предидущую меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, суд еще 6 ноября должен был рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для Коломойского, однако на заседание не явился прокурор, поэтому оно было перенесено на 10 ноября.

Добавим, 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января по делу, где бизнесмен подозревается в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". Коломойский находится под арестом с альтернативой залога в 3 млрд. 891 млн. грн.

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