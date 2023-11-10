Суд залишив Коломойського під вартою

Адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Шевченківський райсуд Києва 10 листопада залишив під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського під час розгляду апеляції щодо запобіжного заходу для нього.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН із судової зали.

На засіданні суду адвокати Коломойського просили змінити запобіжний захід на домашній арешт у зв’язку з погіршенням стану здоровʼя підзахисного.

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Проте суд відхилив клопотання адвокатів та залишив бізнесмену попередній запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, суд ще 6 листопада мав розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу для Коломойського, одна на засідання не з’явився прокурор, тож воно було перенесене на 10 листопада.

Додамо, 27 жовтня суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою до 2 січня у справі, де бізнесмен підозрюється в шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку". Коломойський перебуває під арештом з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн.

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