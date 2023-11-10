Справу нардепа Дубінського направлять до суду: в чому його звинувачують 

Нардеп під час перебування за кордоном встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань

У повідомленні правоохоронців не вказується ім'я фігуранта, але обставини справи вказують на Дубінського.

Генеральний прокурор повідомив відповідну підозру депутату 8 серпня 2023 року.

ДБР спільно із СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

ДБР отримало інформацію, що під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях - у Барселоні та у її передмісті.

Нагадаємо, 3 листопада чинному народному депутату Олександру Дубінському оголошено підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Крім того, в серпні 2023 року ДБР разом з СБУ провели обшуки у Олександра Дубінського, який виїхав за кордон під час війни під приводом супроводження батька на лікування. Тоді ж йому повідомили про підозру в службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

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