Українські пілоти уже навчаються на F-16 у повітрі - Ігнат

За словами Ігната, навчання просуваються згідно з планом.

Українські військові уже проходять навчання на американських літаках F-16 у повітрі.

Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, навчання пілотів на цих західних літаках "просувається згідно з планом".

"Процес пішов - і це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання. Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі безпосередньо", - розповів він.

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Він зазначив, що наразі розпочали навчання не всі українські пілоти.

"Не всі, звісно. Деякі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде за планом", - сказав Ігнат.

F-16 для України: що відомо

В Міноборони Нідерландів заявили, що п’ять нідерландських винищувачів F-16 вже прямують до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії, де проходять тренування українські пілоти.

Відомо, що навчання українських пілотів на F-16 в США, Арізоні, триватимуть 5-9 місяців.

Після того, як українські пілоти пройдуть навчання на F-16, вони спершу будуть літати на 2-місних варіантах американських літаків.

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