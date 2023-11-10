Черная Пятница 2023 — грядет что-то грандиозное!

В Черной Пятнице 2023 в АЛЛО примут участие более 1000000 товаров из всех категорий, а скидки достигнут 70%
24 ноября стартует главная распродажа года — Черная Пятница. В этом году омниканальный ритейлер и маркетплейс АЛЛО обещает по-настоящему дикую акцию — грандиозные скидки на рекордное количество товаров. А чтобы ни один покупатель не упустил возможность обновить бытовую технику, электронику и многое другое по самым выгодным ценам, «Дикая Пятница» продлится не 24 часа, а целую неделю — с 20 по 26 ноября.
Охота на миллион — для настоящих хищников
В Черной Пятнице 2023 в АЛЛО примут участие более 1000000 товаров из всех категорий, а скидки достигнут 70%. Такие выгодные предложения бывают только раз в год.
В первую очередь распродажа коснется самых востребованных категорий:
- Аккумуляторы, повербанки, бензогенераторы и другие полезные товары, которые пригодятся в сложных условиях.
- Широчайший ассортимент электроники: смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, наушники, умные часы.
- Бытовая техника для дома: холодильники, пылесосы, стиральные машины, микроволновые печи, кофемашины.
Это реальный шанс запастись техникой, которая позволит комфортно пережить зиму и возможные перебои с электричеством.
Также со скидками будет представлена:
- модная одежда и стильная обувь для всей семьи;
- товары для спорта, туризма и активного отдыха;
- косметика, парфюмерия, товары для красоты и здоровья;
- товары для детей любого возраста;
- игрушки и все необходимое для домашних любимцев.
В «дикой распродаже» примут участие самые известные бренды электроники и бытовой техники: Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei, Honor, Sony, Philips, Bosch, Miele, LG, Lenovo.
Одним словом, в Черную Пятницу в АЛЛО можно будет найти все, что давно хотелось купить для себя, близких, дома и хобби.
Все для захвата максимальных скидок
Черная Пятница — это еще и прекрасная возможность приобрести все необходимое в рассрочку или в кредит. АЛЛО предлагает гибкие условия без переплат и первоначального взноса.
Для постоянных клиентов действует программа лояльности «АЛЛО Деньги». Накопленными бонусами можно полностью или частично оплатить покупку. Также в Черную Пятницу можно будет расплатиться наличными, картой, через Google Pay и Apple Pay.
Чтобы не пропустить старт распродажи, рекомендуется заранее определиться с товарами и отслеживать цены на интересующие модели. Также полезно зарегистрироваться на сайте АЛЛО, чтобы первыми получать уведомления о начале Черной Пятницы. И хотя акция продлится неделю, не стоит откладывать интересующие покупки на последний день — наиболее выгодные предложения быстро разбирают.
Доставка по всей Украине
Заказы доставляют во все города Украины курьерскими службами и в пункты выдачи АЛЛО. Исключение — временно оккупированные территории. Также можно забрать интернет-заказ в любом магазине сети по всей Украине.
Покупайте все необходимое со скидкой до 70% в Черную Пятницу 2023 в АЛЛО! Не упустите шанс поймать как можно больше «добычи»!