Росіяни накривали вогнем: як минула ніч у регіонах України

Ніч проти 10 листопада в низці областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах станом за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина: нічна тривога внаслідок атаки БПЛА. Працювало ППО. Попередньо — постраждалих та пошкоджень не має.

Черкаська область: під час нічної тривоги в області працювала ППО. Є падіння уламків "Шахеда" у приватному секторі на Золотоніщині, внаслідок чого пошкоджено кілька будівель. Люди не постраждали.

Чернігівщина: за добу — 10 обстрілів (115 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. Використав артилерію, міномети, РСЗВ, АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська та Новослобідська громади. Без наслідків.

Запорізька область: росіяни завдали 111 ударів по 24 населених пунктів області.

Населення не постраждало, однак внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки – надійшло 8 повідомлень про руйнування.

Дніпропетровщина: два артилерійські обстріли за вчорашній день пережив Нікополь.

Пошкоджене комунальне підприємство, 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, газогін, лінії електропередач.

Люди не постраждали.

Вночі агресор вдарив по Мирівській та Червоногригорівській громадах, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. Пошкоджені 3 приватні будинки і стільки ж теплиць. Побита господарська споруда. Люди вціліли.

Цілили по району окупанти й вранці. Знову вгатили по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються.

Над Дніпровським районом оборонці знищили ракету.

Харківщина: на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 13 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили 7 атак противника.

Луганщина: вчора росіяни штурмували в бік Стельмахівки та Новоєгорівки, наші захисники відбили всі ці спроби.

Авіаційні удари ворогом завдані по Білогорівці. По Макіївці, Невському та Білогорівці велися артилерійські та мінометні обстріли.

За добу противник здійснив 129 обстрілів (534 снаряди).

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни здійснили 16 обстрілів.

Під вогнем: Авдіївка, с.Орлівка, Залізне, с.Олександропіль, с.Соловйове, смт Курахівка, смт Іллінка, смт Південне, смт Курдюмівка.

Пошкоджено 16 житлових будинків, ЛЕП.

На Донеччині за добу: 2 поранених.

Миколаївщина: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено один ударний БпЛА типу "Shahed 131/136".

Вчора артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 97 обстрілів (475 снарядів), з них по м. Херсон — 4 обстріли (19 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 28 населених пунктів області.

Вчора зранку ворог вдарив по с. Дніпровське. Внаслідок обстрілу, травми несумісні з життям отримала 50-річна жінка.

Також окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Пошкоджено церкву, багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі.

Загинув 72-річний чоловік. На момент обстрілу він перебував на балконі. Троє чоловіків дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу. Також внаслідок удару по освітньому закладу отримав травми 39-річний волонтер. Зараз він теж у лікарні.

Також росіяни атакували Золоту Балку з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки з дрона під вогонь потрапила релігійна споруда. У будівлі пошкоджено вікна та двері. Також ворог вдарив по магазину та припаркованим поруч автівкам. Постраждалих серед цивільних немає.

Внаслідок ворожого обстрілу с. Янтарне поранення середньої тяжкості отримав 52-річний чоловік.

Вчора ввечері противник здійснив ракетний удар по н.п. Крутий Яр (ймовірно, Х 31). Інформація про руйнування об'єктів інфраструктури та постраждалих відсутня.

Всього за добу по області: 2 людини загинули, 5 дістали поранення.

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