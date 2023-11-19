Американский сенатор объяснила, когда Украина сможет стать членом НАТО

Полноправное членство Украины в НАТО возможно только при прекращении боевых действий на всей территории страны.

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Об этом заявила сенатор США от Демократической партии Джин Шахин, передает Укринформ.

"Как и в случае решения относительно приближения Украины к ЕС, мы видим, что НАТО также движется в этом направлении. Как только прекратится война, для Украины будет возможность присоединиться к НАТО", — отметила она.

Она отметила, что существует широкий круг людей, которые поддерживают немедленное принятие Украины в НАТО, однако несколько факторов препятствуют этому.

"Прежде всего, существует пятая статья, которая будет применена в случае присоединения Украины к НАТО сейчас, что вызывает у многих сомнения в том, ныне ли должное время", — сказала член Сената США.

Кроме того, она заявила о необходимости проведения реформ, сколько НАТО это еще и "союз ценностей".

Напомним, ранее сообщалось, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен говорит, что частичное членство без оккупированных Россией территорий показало бы РФ то, что она не сможет остановить присоединение Украины к Альянсу.

Кроме того, мы ранее информировали, что какая помощь сейчас больше всего нужна Украине и в чем ошибся Запад.

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