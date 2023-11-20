Байден традиційно помилував двох індичок до Дня подяки

Ця традиція походить ще від 1947 року.

Президент США Джо Байден традиційно помилував індичок, які могли потрапити на чийсь святковий стіл на честь Дня подяки. Прикметно, що це відбулося 20 листопада, на його 81-й день народження.

Про це пише Associated Press.

Голова Національної федерації Туреччини та президент Jennie-O Turkey Store сказав, що це чудовий спосіб розпочати святковий сезон.

У другій половині дня, дружина Байдена, перша леді Джилл Байден, приймала 18,5-футову ялицю Фрейзера з Флітвуда, штат Північна Кароліна, як офіційну різдвяну ялинку Білого дому.

Самці індиків, віком близько 20 тижнів і вагою близько 42 фунтів, були виведені в липні в Вілмарі, штат Міннесота — там знаходиться штаб-квартира Jennie-O — як частина "президентської зграї. Вони слухали музику та інші звуки, щоб підготуватися до галасу в понеділок у Білому домі.

Звідки походить традиція

Ця традиція походить ще від 1947 року, коли Національна федерація індиків, яка представляє фермерів і виробників індиків, вперше подарувала національну індичку на День подяки президенту Гаррі Трумену.

Але наприкінці 1980-х традиція перетворилася на часто жартівливу церемонію, під час якої птахів прощають, дають другий шанс на життя після того, як вони позбавляються від потрапляння на сімейний стіл до Дня подяки.

Індички, яких помилували, до Дня подяки

1989 року, коли активісти захисту прав тварин пікетували поблизу, президент Джордж Буш сказав: "Але дозвольте мені запевнити вас і цю чудову індичку Тома, що він не опиниться ні на чиєму обідньому столі, ані в цьому хлопцеві — він отримав президентське помилування прямо зараз — і дозвольте йому дожити до кінця днів на дитячій фермі неподалік звідси".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у четвер, 16 листопада, підписав законопроект про тимчасове фінансування уряду. Це дозволить запобігти шатдауну, але пакет не включає додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

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