У Байдена розповіли про цілі оборонної конференції України та США

Конференція є частиною зусиль уряду США зі значного збільшення виробництва зброї для України.

У Сполучених Штатах 6-7 грудня буде проведена конференція з питань оборонно-промислової бази.

Про це повідомив прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Едріен Вотсон.

На заході будуть зібрані представники промисловості США та України для вивчення можливостей спільного виробництва та іншої промислової співпраці.

Вотсон повідомив, що конференція є частиною зусиль уряду США зі значного збільшення виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу та безпеку.



Будуть присутні представники Ради національної безпеки, Міністерства торгівлі, оборони та Держдепартаменту США, а також українські колеги з Офісу президента, міністерств оборони, стратегічної промисловості та закордонних справ.



Також у білому домі повідомили, що ця конференція відбудеться після Міжнародного оборонно-промислового форуму, організованого Україною 29 вересня, і підтверджує довгострокові зобов’язання США щодо підтримки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній директор ЦРУ пояснив, від чого залежатиме результат війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні розпочали проєктування невеликих ракет класу “земля-повітря”, які "полюватимуть" на ворожі безпілотники.

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