Ексдиректор ЦРУ пояснив, від чого залежатиме результат війни в Україні

Результат війни Росії проти України буде залежати від того, чи отримають українці зброї від країн Заходу у достатній кількості.

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Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус, інформує Голос Америки.

Він заявив, що жорстоке та неспровоковане російське вторгнення викликало багато загроз. Петреус зазначив, що реакція Сполучених Штатів була "досить вражаючою", але деякі рішення потрібно було ухвалювати раніше.

"Реакція Заходу на це була справді дуже суттєвою, я вважаю, мабуть, набагато суттєвішою, ніж думав Володимир Путін. І це урок, тому що ми, ймовірно, робили дії в минулому, які змусили його повірити, що, можливо, ми не відповімо так суттєво, як ми це зробили", – наголошує Петреус.

Він заявив, що те, що відбувається в одному регіоні, може мати ефект стримування в іншому. Петреус пояснив, що стримування складається з двох елементів – оцінки противника щодо його спроможності, тобто потрібно підтримувати цю спроможність, "щоб вона була більш ніж адекватною для певних завдань", а друге – бажання застосувати цю спроможність, тобто "вам потрібно переконати їх, щоб вони у цьому не сумнівалися". Як вважає Петреус, саме в цьому російський диктатор грубо прорахувався, бо не очікував, що США і Захід в цілому нададуть Україні таку "вражаючу підтримку".

Вторгнення Путіна до України Петреус вважає "катастрофічним". Він вважає, що зараз війна досягає кульмінації, хоча і каже, що ця війна є "ще одним прикладом трагічних результатів, коли лідери відмовляються вчитися в історії".

Він додав, що не буде давати прогнозів стосовно закінчення війни, але зазначив, що все залежатиме від того, чи отримує головнокомандувач Валерій Залужний достатню кількість зброї, яку він просить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди оголосили про додаткову військову допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що Литовські військові доставили до України нову партію військової допомоги.

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